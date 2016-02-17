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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Вольфсбург
Гент - Вольфсбург: обзор матча 17 февраля 2016
Гент
17.02.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Вольфсбург
81'
С. Кумс
89'
К. Кулибали
44'
Ю. Дракслер
54'
Ю. Дракслер
60'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Вольфсбург
90'
+2
Замена
Л. Путаро
️️️️
М. Крузе
ГОЛ! 2:3!
К. Кулибали
Пас отдал
К. Сайеф
89'
ГОЛ! 1:3!
С. Кумс
Пас отдал
Б. Деягер
81'
80'
Замена
М. Шефер
️️️️
Виейринья
Замена
К. Кулибали
️️️️
Л. Депуатр
80'
Замена
К. Сайеф
️️️️
Д. Миличевич
62'
Замена
Т. Маттон
️️️️
М. Саймон
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Крузе
Пас отдал
К. Треш
Желтая карточка
С. Кумс
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Дракслер
48'
Желтая карточка
Виейринья
47'
Желтая карточка
Л. Густаво
45'
Замена
А. Шюррле
️️️️
С. Юнг
44'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Виейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Матс Селс
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Рафинья
ЦЗ
8
Люка До
ОП
8
Томас Маттон
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
3-5-1-1
26
Селс
23
Митрович
4
Нильсен
25
Фоке
10
Нето
77
Миличевич
24
Кумс
19
Деягер
21
Асаре
27
Саймон
29
Депуатр
3-3-2-1-1
1
Кастелс
4
Данте
31
Кнохе
20
Виейринья
2
Юнг
14
Густаво
13
Родригес
27
Арнольд
28
Треш
7
Дракслер
10
Крузе
27
Саймон
8
Маттон
8
Маттон
27
Саймон
77
Миличевич
16
Сайеф
16
Сайеф
77
Миличевич
29
Депуатр
17
Кулибали
17
Кулибали
29
Депуатр
20
Виейринья
4
Шефер
4
Шефер
20
Виейринья
2
Юнг
20
Шюррле
20
Шюррле
2
Юнг
10
Крузе
32
Путаро
32
Путаро
10
Крузе
Остались в запасе
Гент
Вольфсбург
8
Люка До
ОП
25
Брайан Вандербуше
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
30
Никлас Клингер
ВР
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
25
Брайан Вандербуше
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Рафинья
ЦЗ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гент - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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