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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - Гент
Вольфсбург - Гент: обзор матча 08 марта 2016
Вольфсбург
08.03.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Гент
74'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гент
Замена
М. Шефер
️️️️
А. Шюррле
89'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Арнольд
83'
78'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Рафинья
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ю. Дракслер
78'
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Ю. Дракслер
74'
70'
Замена
К. Кулибали
️️️️
М. Саймон
68'
Замена
К. Сайеф
️️️️
Т. Маттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гент
26
Матс Селс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
25
Томас Фоке
ПЗ
8
Люка До
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кастелс
13
Родригес
31
Кнохе
4
Данте
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
20
Шюррле
7
Дракслер
10
Крузе
2-5-2
26
Селс
4
Нильсен
4
Рафинья
77
Миличевич
10
Нето
8
Маттон
21
Асаре
24
Кумс
19
Деягер
27
Саймон
7
Дракслер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Дракслер
20
Шюррле
4
Шефер
4
Шефер
20
Шюррле
27
Арнольд
20
Виейринья
20
Виейринья
27
Арнольд
4
Рафинья
25
Фоке
25
Фоке
4
Рафинья
8
Маттон
16
Сайеф
16
Сайеф
8
Маттон
27
Саймон
17
Кулибали
17
Кулибали
27
Саймон
Остались в запасе
Вольфсбург
Гент
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
8
Люка До
ОП
20
Янник Толен
ВР
29
Лоран Депуатр
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
20
Янник Толен
ВР
29
Лоран Депуатр
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Вольфсбург - Гент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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