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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Спортинг
Бавария - Спортинг: обзор матча 10 марта 2009
Бавария
10.03.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
7 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Спортинг
7'
Л. Подольски
34'
Л. Подольски
40'
Полга (АГ)
45'
Б. Швайнштайгер
74'
М. ван Боммел
84'
М. Клозе (П)
43'
Ж. Моутинью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Спортинг
ГОЛ с пенальти! 6:1!
М. Клозе
Желтая карточка
П. Силва
ГОЛ! 5:1!
М. ван Боммел
Замена
М. Измайлов
️️️️
Б. Перейринья
Замена
Брено
️️️️
Лусио
Замена
Абел
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 4:1!
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 3:1!
Ж. Моутинью
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Полга
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
19'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
44
Мигель Велозу
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
0
Педро Силва
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
8
Жоао Моутинью
АП
3
Симон Вукчевич
ПП
11
Дерлей
ЦФ
16
Янник Джало
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Спортинг
16
Тьягу
ВР
78
Абел
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
12
Ронни
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
28
Тиуи
ЦФ
4-3-2
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
2
Лусио
22
Лелль
16
Оттль
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Подольски
11
Клозе
4-2-1-2
1
Патрисиу
0
Силва
4
Тонел
4
Полга
44
Велозу
3
Вукчевич
25
Перейринья
8
Моутинью
16
Джало
11
Дерлей
2
Лусио
33
Брено
33
Брено
2
Лусио
7
Соса
7
Соса
44
Велозу
78
Абел
78
Абел
44
Велозу
4
Канейра
4
Канейра
25
Перейринья
2
Измайлов
2
Измайлов
25
Перейринья
Остались в запасе
Бавария
Спортинг
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
12
Ронни
ЦП
16
Тьягу
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
16
Тьягу
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Бавария - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Фредерик Нильссон (оба - Швеция)
Делегат:
Эдуард Дервиши (Испания)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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