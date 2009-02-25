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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Бавария
Спортинг - Бавария: обзор матча 25 февраля 2009
Спортинг
25.02.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 5
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Бавария
42'
Ф. Рибери
57'
М. Клозе
63'
Ф. Рибери (П)
85'
Л. Тони
90+1'
Л. Тони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бавария
+1
ГОЛ! 0:5!
Л. Тони
ГОЛ! 0:4!
Л. Тони
Желтая карточка
Б. Перейринья
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Лусио
Замена
Я. Джало
️️️️
Дерлей
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
К. Лелль
️️️️
М. Оддо
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ф. Рибери
Замена
С. Вукчевич
️️️️
М. Измайлов
Замена
Б. Перейринья
️️️️
Абел
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Желтая карточка
Тонел
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Желтая карточка
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЛП
78
Абел
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
11
Дерлей
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Спортинг
33
Рикарду Батишта
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Янник Джало
ПП
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Тим Боровски
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-3-2
16
Тьягу
8
Рошембак
4
Полга
4
Тонел
4
Канейра
8
Моутинью
78
Абел
2
Измайлов
11
Дерлей
19
Лиедсон
4-3-2
1
Ренсинг
30
Оддо
2
Демичелис
2
Лусио
21
Лам
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
7
Рибери
11
Клозе
18
Тони
78
Абел
25
Перейринья
25
Перейринья
78
Абел
2
Измайлов
3
Вукчевич
3
Вукчевич
2
Измайлов
11
Дерлей
16
Джало
16
Джало
11
Дерлей
2
Лусио
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
2
Лусио
30
Оддо
22
Лелль
22
Лелль
30
Оддо
31
Швайнштайгер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Спортинг
Бавария
33
Рикарду Батишта
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
6
Тим Боровски
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
33
Рикарду Батишта
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
6
Тим Боровски
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Спортинг - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Бавария
- : -
20.11.2026
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07.11.2026
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0 : 2
03.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Микаэль Аннонье (оба - Франция)
Делегат:
Джим Стьерне Хансен (Дания)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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