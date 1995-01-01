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    Дерлей

    Нападающий
    Имя Вандерлей Фернандес
    Фамилия Да Сильва
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник "Америка Натал" (Бразилия)
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 1975 (47 лет)
    Рост 175
    Вес 72
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