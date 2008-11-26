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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 26 ноября 2008
Спортинг
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 5
Завершен
Барселона
65'
М. Велозу
66'
Лиедсон
14'
Т. Анри
17'
Ж. Пике
49'
Л. Месси
67'
М. Канейра (АГ)
73'
Б. Кркич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
Замена
Э. Поштига
️️️️
Лиедсон
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
Тьягу
️️️️
Я. Джало
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Б. Кркич
Красная карточка
Р. Патрисиу
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
М. Канейра
ГОЛ! 2:3!
Лиедсон
ГОЛ! 1:3!
М. Велозу
Желтая карточка
Р. Маркес
Замена
️️️️
Л. Месси
Желтая карточка
М. Канейра
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Б. Кркич
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
С. Бускетс
17'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пике
Пас отдал
Э. Гудьонсен
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Анри
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Янник Джало
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
16
Тьягу
ВР
12
Ронни
ЦП
11
Дерлей
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
3-5-1
1
Патрисиу
5
Грими
4
Полга
4
Канейра
25
Перейринья
23
Карришу
8
Моутинью
44
Велозу
16
Джало
19
Лиедсон
4-1-3-1-1
26
Вальдес
10
Алвес
4
Маркес
3
Пике
4
Касерес
5
Бускетс
11
Глеб
6
Хави
22
Гудьонсен
10
Месси
12
Анри
16
Джало
16
Тьягу
16
Тьягу
16
Джало
11
Дерлей
11
Дерлей
19
Лиедсон
9
Поштига
9
Поштига
19
Лиедсон
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
12
Анри
9
Кркич
9
Кркич
12
Анри
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
12
Ронни
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Барселона
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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2 : 3
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Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Помощники судьи:
Кристиано Копелли
Алессандро Лион (оба - Италия)
Делегат:
Райнер Кох (Германия)
Стадион:
Жозе Алваладе
Посещаемость:
31765 из 50095 зрителей (63%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:00 (в записи)
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