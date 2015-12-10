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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Легия
Наполи - Легия: обзор матча 10 декабря 2015
Наполи
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
5 : 2
Завершен
Легия
32'
Н. Чалоба
39'
Л. Инсинье
57'
Х. Кальехон
65'
Д. Мертенс
90+1'
Д. Мертенс
62'
С. Враньеш
90+2'
А. Прийович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Легия
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
А. Прийович
Пас отдал
И. Тричковски
ГОЛ! 5:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Н. Чалоба
90'
+1
Желтая карточка
Н. Чалоба
89'
80'
Замена
П. Диего
️️️️
М. Кухарчик
Замена
С. Луперто
️️️️
В. Кирикеш
79'
71'
Замена
И. Тричковски
️️️️
О. Дуда
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
К. Кулибали
68'
ГОЛ! 4:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
65'
62'
ГОЛ! 3:1!
С. Враньеш
Пас отдал
А. Прийович
60'
Замена
А. Прийович
️️️️
Н. Николич
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
57'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Инсинье
55'
Желтая карточка
И. Стринич
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
39'
ГОЛ! 1:0!
Н. Чалоба
Пас отдал
О. Эль-Каддури
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
12
Гильерме
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
23
Пабло Диего
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Габриэл
23
Стринич
21
Кирикеш
3
Кулибали
15
Чалоба
5
Лопес
7
Эль-Каддури
16
Вальдифиори
11
Маджо
10
Инсинье
10
Мертенс
4-2-2-2
12
Куцяк
28
Брож
18
Берешиньски
5
Левчук
3
Йодловиц
23
Враньеш
2
Пождан
8
Дуда
12
Гильерме
11
Николич
18
Кухарчик
3
Кулибали
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Кулибали
21
Кирикеш
5
Луперто
5
Луперто
21
Кирикеш
10
Инсинье
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Инсинье
18
Кухарчик
23
Диего
23
Диего
18
Кухарчик
11
Николич
9
Прийович
9
Прийович
11
Николич
8
Дуда
10
Тричковски
10
Тричковски
8
Дуда
Остались в запасе
Наполи
Легия
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Наполи - Легия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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