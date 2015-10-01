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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Днепр
Русенборг - Днепр: обзор матча 01 октября 2015
Русенборг
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
79'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Днепр
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ротань
90'
+1
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Матеус
84'
Замена
Б. Гама
️️️️
Е. Селезнев
79'
ГОЛ! 0:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
Матеус
71'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
И. Томечак
Замена
М. Йенсен
️️️️
Ф. Мидтсьё
71'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
П. Хелланд
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
17
Джон-Хоу Саетер
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
3-1-5-1
1
Хансен
7
Хелланд
15
Орн Ейхолфссон
14
Бьордаль
10
Селнаэс
16
Скельвик
18
Мидтсьё
16
Конрадсен
11
Миккельсен
22
Свенссон
16
Содерлунд
3-2-3-2
71
Бойко
27
Томечак
18
Гуйе
23
Дуглас
44
Федецкий
3
Лео Матос
8
Эдмар
5
Федорчук
29
Ротань
11
Селезнев
99
Матеус
7
Хелланд
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Хелланд
18
Мидтсьё
31
Йенсен
31
Йенсен
18
Мидтсьё
27
Томечак
7
Лучкевич
7
Лучкевич
27
Томечак
99
Матеус
14
Чеберячко
14
Чеберячко
99
Матеус
11
Селезнев
16
Гама
16
Гама
11
Селезнев
Остались в запасе
Русенборг
Днепр
17
Джон-Хоу Саетер
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
17
Джон-Хоу Саетер
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Остались в запасе
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Русенборг - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Леркендаль
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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