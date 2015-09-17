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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Ливерпуль
Бордо - Ливерпуль: обзор матча 17 сентября 2015
Бордо
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
81'
Жуссие
65'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ливерпуль
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
М. Гайич
86'
ГОЛ! 1:1!
Жуссие
81'
80'
Замена
К. Браннаган
️️️️
Д. Росситер
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
А. Савье
76'
73'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Ориги
Замена
Жуссие
️️️️
В. Хазри
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаллана
Пас отдал
А. Морено
Желтая карточка
К. Шантом
38'
28'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
К. Туре
12'
Желтая карточка
К. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
16
Джордан Росситер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бордо
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-5
16
Каррассо
29
Пундж
23
Пабло
5
Паллуа
22
Гайич
8
Шантом
10
Хазри
19
Морис-Белэй
27
Кривелли
6
Савье
4
Ролан
4-1-1-2-2
22
Миньоле
2
Туре
2
Гомес
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
16
Росситер
10
Лаллана
11
Коутиньо
33
Айб
27
Ориги
22
Гайич
24
Жилберт
24
Жилберт
22
Гайич
10
Хазри
20
Жуссие
20
Жуссие
10
Хазри
6
Савье
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
6
Савье
2
Туре
4
Чиривелья
4
Чиривелья
2
Туре
16
Росситер
8
Браннаган
8
Браннаган
16
Росситер
27
Ориги
28
Ингс
28
Ингс
27
Ориги
Остались в запасе
Бордо
Ливерпуль
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
6
Дэн Клири
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
6
Дэн Клири
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бордо - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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