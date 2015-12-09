Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Порту
Челси - Порту: обзор матча 09 декабря 2015
Челси
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Порту
12'
И. Маркано (АГ)
52'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Порту
Замена
Л. Реми
️️️️
Э. Азар
88'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Д. Коста
85'
Замена
Педро
️️️️
Оскар
80'
Желтая карточка
Б. Иванович
73'
70'
Замена
К. Тельо
️️️️
Э. Эррера
57'
Замена
Р. Невеш
️️️️
М. Перейра
56'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Ж. Имбула
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
52'
39'
Желтая карточка
Д. Перейра
33'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Н. Матич
30'
19'
Желтая карточка
И. Касильяс
Желтая карточка
Д. Коста
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Маркано
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
20
Иванович
26
Терри
4
Зума
3
Аспиликуэта
18
Матич
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
10
Виллиан
19
Коста
3-3-3-1
12
Касильяс
19
Лаюн
4
Мартинс-Инди
3
Майкон
2
Перейра
2
Перейра
5
Маркано
16
Эррера
16
Имбула
8
Браими
17
Корона
19
Коста
12
Оби Микел
12
Оби Микел
19
Коста
8
Оскар
9
Педро
9
Педро
8
Оскар
10
Азар
14
Реми
14
Реми
10
Азар
2
Перейра
21
Невеш
21
Невеш
2
Перейра
16
Эррера
37
Тельо
37
Тельо
16
Эррера
16
Имбула
9
Абубакар
9
Абубакар
16
Имбула
Остались в запасе
Челси
Порту
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Элтон
ВР
15
Эвандро
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
15
Эвандро
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Челси - Порту
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран (Tурция)
Тарик Энгюн (Tурция)
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек (Tурция)
Барыш Шимшек (Tурция)
Резервный судья:
Мустафа Эйсой (Tурция)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Челси
Порту
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+