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Манчестер Сити - Боруссия М
Манчестер Сити - Боруссия М: обзор матча 08 декабря 2015
Манчестер Сити
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия М
16'
Д. Сильва
80'
Р. Стерлинг
81'
Р. Стерлинг
85'
В. Бони
19'
Ю. Корб
42'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Боруссия М
ГОЛ! 4:2!
В. Бони
85'
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
О. Вендт
ГОЛ! 3:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
В. Бони
81'
Замена
Б. Санья
️️️️
Г. Клиши
80'
ГОЛ! 2:2!
Р. Стерлинг
80'
72'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ф. Джонсон
67'
Замена
М. Шульц
️️️️
М. Дауд
Замена
В. Бони
️️️️
Ф. Делф
65'
Замена
Х. Навас
️️️️
К. Де Брюйне
65'
42'
ГОЛ! 1:2!
Раффаэл
19'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Корб
Пас отдал
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
43
Берсант Целина
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-3-3
1
Харт
3
Клиши
5
Мангала
30
Отаменди
11
Коларов
18
Делф
42
Туре
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
21
Сильва
3-3-2-1-1
1
Зоммер
30
Эльведи
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
4
Корб
34
Джака
17
Вендт
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
11
Раффаэл
11
Де Брюйне
16
Навас
16
Навас
11
Де Брюйне
3
Клиши
3
Санья
3
Санья
3
Клиши
18
Делф
2
Бони
2
Бони
18
Делф
81
Дауд
10
Шульц
10
Шульц
81
Дауд
17
Вендт
9
Азар
9
Азар
17
Вендт
19
Джонсон
18
Дрмич
18
Дрмич
19
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия М
43
Берсант Целина
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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