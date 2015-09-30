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Боруссия М - Манчестер Сити
Боруссия М - Манчестер Сити: обзор матча 30 сентября 2015
Боруссия М
30.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
54'
Л. Штиндль
65'
Н. Отаменди
90'
С. Агуэро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Манчестер Сити
90'
+4
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Р. Стерлинг
90'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Агуэро
Желтая карточка
А. Домингес
87'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Дауд
84'
Замена
И. Траоре
️️️️
Ю. Корб
78'
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
72'
Желтая карточка
Ю. Корб
67'
65'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Отаменди
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Ю. Корб
54'
46'
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
Л. Штиндль
37'
Пенальти не реализован!
Раффаэл
20'
19'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
18
Домингес
15
Кристенсен
4
Корб
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
4-2-3-1
1
Харт
3
Санья
2
Демичелис
30
Отаменди
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
4
Корб
16
Траоре
16
Траоре
4
Корб
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
81
Дауд
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
81
Дауд
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
19
Стерлинг
5
Сабалета
5
Сабалета
19
Стерлинг
42
Туре
5
Фернандо
5
Фернандо
42
Туре
Остались в запасе
Боруссия М
Манчестер Сити
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
12
Джордж Эванс
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Пабло Маффео
ПЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
12
Джордж Эванс
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Пабло Маффео
ПЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Боруссия М - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Боруссия-Парк
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