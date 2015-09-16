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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Маккаби
Челси - Маккаби: обзор матча 16 сентября 2015
Челси
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
4 : 0
Завершен
Маккаби
15'
Виллиан
45+4'
Оскар (П)
58'
Д. Коста
78'
С. Фабрегас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Маккаби
ГОЛ! 4:0!
С. Фабрегас
78'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Р. Лофтус-Чик
77'
71'
Замена
Д. Перец
️️️️
Ю. Шпунгин
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
65'
64'
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Рикан
64'
Замена
Д. Мича
️️️️
Т. Бен-Хаим II
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Оскар
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
33'
Желтая карточка
Н. Игьебор
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
23'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
15'
Пенальти не реализован!
Э. Азар
6'
5'
Желтая карточка
П. Райкович
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
21
Баба
24
Кэхилл
4
Зума
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
14
Реми
3-5-2
1
Райкович
18
Тиби
26
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
22
Митрович
6
Альберман
40
Игьебор
3
Шпунгин
22
Рикан
7
Захави
11
Бен-Хаим II
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
20
Лофтус-Чик
11
Траоре
11
Траоре
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
19
Коста
19
Коста
10
Виллиан
3
Шпунгин
8
Перец
8
Перец
3
Шпунгин
11
Бен-Хаим II
15
Мича
15
Мича
11
Бен-Хаим II
22
Рикан
9
Радонич
9
Радонич
22
Рикан
Остались в запасе
Челси
Маккаби
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Даниэль Лифшиц
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Челси - Маккаби
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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