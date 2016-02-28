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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Порту
Белененсеш - Порту: обзор матча 28 февраля 2016
Белененсеш
28.02.2016, воскресенье, 22:15
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 2
Завершен
Порту
9'
Я. Браими
19'
Тонел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Порту
88'
Замена
С. Варела
️️️️
Я. Браими
Замена
Т. Каэйро
️️️️
Р. Пинту
84'
75'
Замена
Эвандро
️️️️
Андрес
54'
Желтая карточка
И. Маркано
33'
Желтая карточка
Я. Браими
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Тонел
Желтая карточка
Р. Пинту
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Браими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
4
Тонел
ЦЗ
6
Рубен Пинту
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
92
Фабиу Нунеш
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
1
Андрес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
1-3
24
Вентура
4
Тонел
6
Пинту
22
Мартинш
92
Нунеш
2-1-2
12
Касильяс
2
Перейра
5
Маркано
2
Перейра
16
Эррера
8
Браими
6
Пинту
9
Каэйро
9
Каэйро
6
Пинту
1
Андрес
15
Эвандро
15
Эвандро
1
Андрес
8
Браими
18
Варела
18
Варела
8
Браими
Остались в запасе
Белененсеш
Порту
18
Рикардо Диас
ЦП
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
1
Рикарду Рибейру
ВР
8
Андре Соуза
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Элтон
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
18
Рикардо Диас
ЦП
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
1
Рикарду Рибейру
ВР
8
Андре Соуза
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Белененсеш - Порту
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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