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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кротоне - Ливорно
Кротоне - Ливорно: обзор матча 23 августа 2008
Кротоне
23.08.2008, суббота, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кротоне - Ливорно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
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Кротоне
Ливорно
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
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