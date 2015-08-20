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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Русенборг
ФКСБ - Русенборг: обзор матча 20 августа 2015
ФКСБ
20.08.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
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Статистика матча ФКСБ - Русенборг
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Матчи команд
ФКСБ
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Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
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24.10.2026
Рапид
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Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
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- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
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