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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 06 февраля 2016
Шальке-04
06.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
24'
К. Хунтелаар
35'
Й. Гайс
87'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
Замена
Т. Керер
️️️️
Й. Гайс
90'
ГОЛ! 3:0!
А. Шепф
Пас отдал
Ж. Кайсара
87'
85'
Замена
М. Шефер
️️️️
Ж. Гилявоги
81'
Замена
Л. Путаро
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
А. Шепф
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
80'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Майер
78'
66'
Замена
Б. Энрике
️️️️
М. Крузе
62'
Желтая карточка
Р. Кнохе
58'
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Й. Гайс
49'
ГОЛ! 2:0!
Й. Гайс
35'
30'
Желтая карточка
М. Крузе
Желтая карточка
К. Хунтелаар
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ж. Кайсара
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
80
Кайсара
32
Матип
33
Нойштедтер
27
Горецка
30
Гайс
7
Майер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
3-3-2-2
16
Бенальо
31
Кнохе
20
Виейринья
27
Налдо
2
Юнг
23
Гилявоги
13
Родригес
20
Калиджиури
7
Дракслер
10
Крузе
32
Бендтнер
13
Чупо-Мотинг
18
Шепф
18
Шепф
13
Чупо-Мотинг
30
Гайс
6
Керер
6
Керер
30
Гайс
7
Майер
20
Бельханда
20
Бельханда
7
Майер
10
Крузе
27
Энрике
27
Энрике
10
Крузе
23
Гилявоги
4
Шефер
4
Шефер
23
Гилявоги
32
Бендтнер
32
Путаро
32
Путаро
32
Бендтнер
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 22:15)
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