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Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 28 августа 2015
Вольфсбург
28.08.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
17'
Б. Дост
59'
Р. Родригес (П)
61'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
Замена
М. Арнольд
️️️️
М. Крузе
87'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
79'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Калиджиури
76'
73'
Желтая карточка
Д. Аого
73'
Замена
М. Майер
️️️️
Ю. Дракслер
71'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Л. Сане
ГОЛ! 3:0!
Т. Клозе
Пас отдал
Р. Родригес
61'
59'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Родригес
59'
52'
Желтая карточка
С. Ритер
Желтая карточка
Л. Густаво
51'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
К. Треш
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кастелс
13
Родригес
5
Клозе
20
Виейринья
27
Налдо
14
Густаво
23
Гилявоги
28
Треш
20
Калиджиури
10
Крузе
12
Дост
4-1-1-2-2
1
Ферманн
27
Ритер
3
Аого
32
Матип
23
Колашинац
33
Нойштедтер
30
Гайс
10
Сане
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Калиджиури
10
Крузе
27
Арнольд
27
Арнольд
10
Крузе
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
10
Сане
27
Горецка
27
Горецка
10
Сане
7
Дракслер
7
Майер
7
Майер
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Евроспорт 2
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