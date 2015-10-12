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Расписание матчей
Чита - Динамо Брл
Чита - Динамо Брл: обзор матча 12 октября 2015
Чита
12.10.2015, понедельник, 11:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Брл
7'
А. Подпругин
38'
Е. Бастов
25'
Н. Казанцев
65'
Г. Дорошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Динамо Брл
90'
+1
Желтая карточка
Я. Эрлих
90'
Замена
Я. Эрлих
️️️️
В. Аксютенко
90'
Замена
А. Саблин
️️️️
К. Погребан
90'
Замена
М. Полковников
️️️️
Н. Казанцев
Желтая карточка
К. Кулешов
85'
Желтая карточка
А. Александров
82'
Замена
К. Кулешов
️️️️
Р. Гаврюш
80'
Замена
А. Александров
️️️️
Н. Красоткин
76'
73'
Замена
А. Худяков
️️️️
Е. Щербаков
65'
ГОЛ! 2:2!
Г. Дорошенко
Замена
П. Захаров
️️️️
Р. Куклин
64'
48'
Желтая карточка
К. Погребан
Замена
А. Бодялов
️️️️
А. Дробышев
46'
Желтая карточка
Е. Бастов
40'
ГОЛ! 2:1!
Е. Бастов
38'
25'
ГОЛ! 1:1!
Н. Казанцев
ГОЛ! 1:0!
А. Подпругин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
96
Александр Косенко
ВР
33
Артем Дробышев
ЦЗ
87
Александр Александров
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
8
Никита Красоткин
ЦП
22
Роман Куклин
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
75
Евгений Бастов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
24
Антон Васильев
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
77
Константин Погребан
ЦП
21
Никита Казанцев
ЦП
8
Евгений Щербаков
ЦП
7
Иван Житников
ЦП
19
Григорий Дорошенко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Чита
79
Максим Счастливцев
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
6
Анатолий Захаров
ЦЗ
14
Павел Захаров
ЦП
88
Андрей Александров
ЦП
94
Алексей Рябованов
ЦФ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЛП
9
Александр Худяков
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
4-4-1-1
96
Косенко
33
Дробышев
26
Беличенко
13
Подпругин
87
Александров
8
Красоткин
9
Гаврюш
75
Бастов
22
Куклин
23
Зуев
15
Фатихов
2-5-2-1
85
Карюкин
24
Васильев
18
Сергеев
8
Щербаков
7
Житников
19
Дорошенко
18
Камилов
10
Старков
77
Погребан
21
Казанцев
20
Аксютенко
9
Гаврюш
9
Кулешов
9
Кулешов
9
Гаврюш
22
Куклин
14
Захаров
14
Захаров
22
Куклин
8
Красоткин
88
Александров
88
Александров
8
Красоткин
33
Дробышев
32
Бодялов
32
Бодялов
33
Дробышев
20
Аксютенко
11
Эрлих
11
Эрлих
20
Аксютенко
77
Погребан
27
Саблин
27
Саблин
77
Погребан
21
Казанцев
5
Полковников
5
Полковников
21
Казанцев
8
Щербаков
9
Худяков
9
Худяков
8
Щербаков
Остались в запасе
Чита
Динамо Брл
6
Анатолий Захаров
ЦЗ
94
Алексей Рябованов
ЦФ
79
Максим Счастливцев
ВР
12
Александр Глумов
ВР
Главный тренер
Олег Яковлев
Остались в запасе
6
Анатолий Захаров
ЦЗ
94
Алексей Рябованов
ЦФ
79
Максим Счастливцев
ВР
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Чита - Динамо Брл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Лапкин
(Кемерово)
Стадион:
Локомотив
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