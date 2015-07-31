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Олимп-Долгопрудный - Химки
Олимп-Долгопрудный - Химки: обзор матча 31 июля 2015
Олимп-Долгопрудный
31.07.2015, пятница, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 5
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Химки
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0
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0
Матчи команд
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
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Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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