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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 24 апреля 2016
Динамо К
24.04.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
36'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
Желтая карточка
А. Ярмоленко
90'
90'
Желтая карточка
А. Дитятьев
Желтая карточка
А. Мораес
90'
Желтая карточка
С. Рыбалка
86'
Замена
В. Буяльский
️️️️
М. Велозу
81'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Сидорчук
67'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
О. Гусев
67'
66'
Желтая карточка
А. Шиндер
62'
Замена
А. Громов
️️️️
М. Бартулович
40'
Замена
В. Сапай
️️️️
И. Пердута
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
А. Ярмоленко
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
39
Богдан Мельник
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
5
Антунеш
21
Вида
34
Хачериди
21
Данило Силва
37
Рыбалка
8
Сидорчук
44
Велозу
20
Гусев
7
Ярмоленко
18
Мораес
4-1-3-2
1
Непогодов
54
Дитятьев
4
Даллку
17
Чеснаков
30
Симинин
19
Ткачук
82
Ребенок
6
Скляр
44
Пердута
7
Шиндер
21
Бартулович
44
Велозу
29
Буяльский
29
Буяльский
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Гусев
8
Сидорчук
10
Гонсалес
10
Гонсалес
8
Сидорчук
44
Пердута
23
Сапай
23
Сапай
44
Пердута
21
Бартулович
28
Громов
28
Громов
21
Бартулович
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
39
Богдан Мельник
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
39
Богдан Мельник
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Динамо К - Ворскла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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