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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Динамо К
Днепр - Динамо К: обзор матча 09 августа 2015
Днепр
09.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
50'
В. Федорчук
25'
Дуглас (АГ)
40'
М. Велозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Динамо К
87'
Желтая карточка
М. Велозу
83'
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Мораес
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Федецкий
78'
72'
Замена
Н. Морозюк
️️️️
О. Гусев
59'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
ГОЛ! 1:2!
В. Федорчук
50'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Канкава
46'
Замена
Данило
️️️️
В. Лучкевич
45'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Велозу
Пас отдал
А. Ярмоленко
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Дуглас
Желтая карточка
Л. Матос
23'
22'
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Е. Селезнев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
90
Данило
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
3-2-3-2
71
Бойко
18
Гуйе
7
Лучкевич
23
Дуглас
3
Лео Матос
44
Федецкий
23
Канкава
29
Ротань
5
Федорчук
11
Селезнев
99
Матеус
4-3-2-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
15
Драгович
21
Вида
5
Антунеш
20
Гусев
44
Велозу
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
19
Гармаш
18
Мораес
7
Лучкевич
90
Данило
90
Данило
7
Лучкевич
23
Канкава
90
Безус
90
Безус
23
Канкава
44
Федецкий
9
Калинич
9
Калинич
44
Федецкий
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
20
Гусев
6
Морозюк
6
Морозюк
20
Гусев
18
Мораес
11
Кравец
11
Кравец
18
Мораес
Остались в запасе
Днепр
Динамо К
16
Денис Шелихов
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
33
Сергей Мякушко
ЛВ
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Мякушко
ЛВ
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Днепр - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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