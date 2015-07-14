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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гаити - Гондурас
Гаити - Гондурас: обзор матча 14 июля 2015
Гаити
14.07.2015, вторник, 02:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Гаити - Гондурас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
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0 : 0
19.11.2025
Гондурас
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