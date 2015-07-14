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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Милсами
Лудогорец - Милсами: обзор матча 14 июля 2015
Лудогорец
14.07.2015, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Милсами
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лудогорец - Милсами
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0
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Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
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2 : 2
07.11.2026
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0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
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Милсами
0 : 0
17.05.2026
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Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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