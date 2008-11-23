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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 23 ноября 2008
Карпаты
23.11.2008, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 16 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
18'
И. Худобяк
44'
С. Даниловский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Замена
С. Годвин
️️️️
А. Гурули
Желтая карточка
К. Макридис
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
В. Федерив
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
С. Билозор
Замена
С. Кингсли
️️️️
А. Аракелян
ГОЛ! 1:1!
С. Даниловский
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Пас отдал
Д. Кожанов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Карпаты
54
Андрей Новак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
2
Владимир Федерив
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
13
Алексей Омельченко
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
39
Санни Кингсли
ЦФ
4-1-3-2
1
Романенко
35
Ощипко
19
Пшеничных
4
Милошевич
14
Кобин
19
Ткачук
9
Кожанов
16
Худобяк
9
Гурули
20
Зенев
79
Кузнецов
4-1-2-1
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
99
Даниловский
44
Чечер
0
Билозор
0
Аракелян
13
Макридис
18
Димитров
0
Шищенко
20
Зенев
2
Федерив
2
Федерив
20
Зенев
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
9
Гурули
7
Годвин
7
Годвин
9
Гурули
4
Воловик
4
Воловик
0
Аракелян
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
0
Аракелян
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
13
Алексей Омельченко
ЦФ
54
Андрей Новак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
13
Алексей Омельченко
ЦФ
54
Андрей Новак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Карпаты - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Александр Билорус (Черкассы)
Геннадий Литвинов (Луганск)
Стадион:
Украина
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