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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 13 декабря 2015
ПСЖ
13.12.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
5 : 1
Завершен
Лион
11'
З. Ибрагимович
17'
С. Орье
61'
Э. Кавани
77'
З. Ибрагимович (П)
90'
Л. Моура
24'
Д. Ферри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
ГОЛ! 5:1!
Л. Моура
Пас отдал
А. Ди Мария
90'
88'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Ферри
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Мотта
88'
84'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Корне
Замена
Л. Моура
️️️️
Б. Матюиди
82'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
З. Ибрагимович
77'
72'
Замена
С. Дардер
️️️️
К. Гренье
Замена
М. Верратти
️️️️
А. Рабьо
70'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
61'
Желтая карточка
Т. Мотта
58'
Желтая карточка
Д. Луис
25'
24'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ферри
Пас отдал
К. Гренье
22'
Желтая карточка
М. Корне
ГОЛ! 2:0!
С. Орье
Пас отдал
А. Ди Мария
17'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
4-3-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
4
Луис
3
Силва
92
Орье
8
Мотта
14
Рабьо
8
Матюиди
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
21
Морель
12
Бедимо
25
Гоналон
4
Ферри
19
Гренье
8
Толиссо
70
Корне
12
Бове
8
Мотта
5
Маркиньос
5
Маркиньос
8
Мотта
14
Рабьо
6
Верратти
6
Верратти
14
Рабьо
8
Матюиди
7
Моура
7
Моура
8
Матюиди
19
Гренье
10
Дардер
10
Дардер
19
Гренье
70
Корне
18
Геззаль
18
Геззаль
70
Корне
4
Ферри
10
Мальбранк
10
Мальбранк
4
Ферри
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча ПСЖ - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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