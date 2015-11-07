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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 07 ноября 2015
ПСЖ
07.11.2015, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
5 : 0
Завершен
Тулуза
6'
А. Ди Мария
18'
З. Ибрагимович
66'
Л. Моура
75'
З. Ибрагимович
78'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
Желтая карточка
Б. Стамбули
90'
Желтая карточка
Д. Луис
88'
78'
Замена
А. Пешич
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Т. Мотта
78'
ГОЛ! 5:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
З. Ибрагимович
78'
77'
Замена
А. Бли
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 4:0!
З. Ибрагимович
75'
67'
Замена
А. Регаттен
️️️️
З. Машаш
ГОЛ! 3:0!
Л. Моура
Пас отдал
Г. ван дер Вил
66'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
64'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Кавани
63'
34'
Желтая карточка
М. Тиссеран
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
7
Сомалья
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
3
Курзава
3
Силва
4
Луис
9
ван дер Вил
8
Матюиди
14
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-3-1-2
16
Ахамада
24
Нинков
32
Тиссеран
27
Кана-Бийик
2
Матеус
17
Дидо
7
Сомалья
29
Машаш
8
Трехо
26
Акпа-Акпро
22
Брейтуэйт
8
Мотта
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мотта
10
Кавани
7
Моура
7
Моура
10
Кавани
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
17
Дидо
29
Бли
29
Бли
17
Дидо
29
Машаш
17
Регаттен
17
Регаттен
29
Машаш
22
Брейтуэйт
8
Пешич
8
Пешич
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Спорт Плюс
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