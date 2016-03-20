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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 20 марта 2016
Саутгемптон
20.03.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
65'
С. Мане
84'
Г. Пелле
86'
С. Мане
17'
Ф. Коутиньо
22'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
87'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
С. Мане
87'
ГОЛ! 3:2!
С. Мане
Пас отдал
Г. Пелле
86'
ГОЛ! 2:2!
Г. Пелле
Пас отдал
Ш. Лонг
84'
70'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 1:2!
С. Мане
Пас отдал
Г. Пелле
65'
50'
Желтая карточка
М. Шкртел
Пенальти не реализован!
С. Мане
49'
48'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Й. Класи
45'
45'
Замена
М. Шкртел
️️️️
Д. Ловрен
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Тадич
45'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
О. Ромеу
45'
25'
Желтая карточка
Д. Ловрен
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Ориги
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Лаллана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
15
Мартина
4
ван Дейк
6
Фонте
21
Ромеу
10
Дэвис
8
Класи
10
Тадич
9
Пелле
7
Лонг
4-1-1-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
12
Сахо
20
Фланаган
6
Ловрен
23
Джан
7
Аллен
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
27
Ориги
21
Ромеу
2
Ваньяма
2
Ваньяма
21
Ромеу
10
Тадич
10
Мане
10
Мане
10
Тадич
6
Ловрен
37
Шкртел
37
Шкртел
6
Ловрен
7
Аллен
9
Ожо
9
Ожо
7
Аллен
15
Старридж
20
Бентеке
20
Бентеке
15
Старридж
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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