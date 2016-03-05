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Саутгемптон - Сандерленд
Саутгемптон - Сандерленд: обзор матча 05 марта 2016
Саутгемптон
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
90+3'
В. ван Дейк
85'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сандерленд
ГОЛ! 1:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Д. Тадич
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Я. Кирхгофф
85'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Л. Коне
Замена
М. Йошида
️️️️
С. Мане
83'
Красная карточка
Ж. Фонте
79'
76'
Замена
С. Ларссон
️️️️
В. Хазри
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
65'
Замена
Хуанми
️️️️
Й. Класи
65'
59'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
В. ван Дейк
31'
12'
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
Р. Бертранд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
49
Олуфела Оломола
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-3-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
15
Мартина
6
Фонте
4
ван Дейк
8
Класи
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
3-3-1-3
1
Манноне
4
Кабуль
5
Коне
2
Йедлин
27
Кирхгофф
6
М'Вила
15
ван Анхолт
6
Родуэлл
16
Борини
10
Хазри
14
Н'Дойе
10
Мане
4
Йошида
4
Йошида
10
Мане
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
8
Класи
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Класи
27
Кирхгофф
16
О'Ши
16
О'Ши
27
Кирхгофф
10
Хазри
7
Ларссон
7
Ларссон
10
Хазри
14
Н'Дойе
9
Дефо
9
Дефо
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Саутгемптон
Сандерленд
49
Олуфела Оломола
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
49
Олуфела Оломола
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Саутгемптон - Сандерленд
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Мэри
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