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АПЛ 2026/2027
Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 13 февраля 2016
Суонси
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
69'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Саутгемптон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
86'
Замена
М. Йошида
️️️️
М. Таргетт
74'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Г. Пелле
Замена
Б. Гомис
️️️️
Л. Бриттон
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Ранхель
67'
64'
Желтая карточка
Й. Класи
63'
Замена
С. Соареш
️️️️
О. Ромеу
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
61'
32'
Желтая карточка
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
6
Фернандес
7
Бриттон
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
9
Палоски
4-4-2
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
10
Дэвис
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
8
Класи
7
Лонг
9
Пелле
22
Ранхель
26
Ноутон
26
Ноутон
22
Ранхель
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
7
Бриттон
18
Гомис
18
Гомис
7
Бриттон
23
Таргетт
4
Йошида
4
Йошида
23
Таргетт
21
Ромеу
21
Соареш
21
Соареш
21
Ромеу
9
Пелле
32
Остин
32
Остин
9
Пелле
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Маартен Стекеленбург
ВР
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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