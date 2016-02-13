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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 февраля 2016
Сандерленд
13.02.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
В. Хазри
82'
Л. Коне
39'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
У. Кин
️️️️
М. Шнейдерлен
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Л. Каттермол
85'
ГОЛ! 2:1!
Л. Коне
Пас отдал
В. Хазри
82'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Дефо
71'
62'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Лингард
59'
Желтая карточка
М. Кэррик
58'
Желтая карточка
Х. Мата
46'
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
Д. О'Ши
45'
+1
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Желтая карточка
Д. Йедлин
38'
37'
Замена
Д. Лав
️️️️
М. Дармиан
36'
Травма
М. Дармиан
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Я. Кирхгофф
15'
Травма
Я. Кирхгофф
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ПЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЛП
14
Даме Н'Дойе
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-2-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
5
Коне
2
Йедлин
27
Кирхгофф
14
Н'Дойе
6
М'Вила
16
О'Ши
6
Каттермол
10
Хазри
9
Дефо
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
27
Кирхгофф
6
Родуэлл
6
Родуэлл
27
Кирхгофф
6
Каттермол
11
Тойвонен
11
Тойвонен
6
Каттермол
9
Дефо
16
Борини
16
Борини
9
Дефо
36
Дармиан
22
Лав
22
Лав
36
Дармиан
14
Шнейдерлен
18
Кин
18
Кин
14
Шнейдерлен
77
Лингард
10
Депай
10
Депай
77
Лингард
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
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