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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 23 января 2016
Манчестер Юнайтед
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
87'
Ч. Остин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
87'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
А. Янузай
️️️️
К. Бортуик-Джексон
86'
79'
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Мане
67'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
66'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Й. Класи
Замена
П. МакНэйр
️️️️
М. Дармиан
60'
Травма
М. Дармиан
60'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Феллайни
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
17
Блинд
36
Дармиан
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
9
Марсьяль
21
Эррера
77
Лингард
32
Руни
3-2-2-2-1
17
Форстер
23
Таргетт
4
ван Дейк
6
Фонте
21
Соареш
5
Бертранд
8
Класи
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
7
Лонг
36
Дармиан
17
МакНэйр
17
МакНэйр
36
Дармиан
25
Феллайни
64
Мата
64
Мата
25
Феллайни
3
Бортуик-Джексон
24
Янузай
24
Янузай
3
Бортуик-Джексон
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
8
Класи
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Класи
10
Мане
32
Остин
32
Остин
10
Мане
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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