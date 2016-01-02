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Уотфорд - Манчестер Сити
Уотфорд - Манчестер Сити: обзор матча 02 января 2016
Уотфорд
02.01.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
55'
А. Коларов (АГ)
82'
Я. Туре
85'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Сити
86'
Замена
М. Демичелис
️️️️
С. Агуэро
85'
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Санья
82'
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
Пас отдал
А. Коларов
Замена
А. Гедиура
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
80'
75'
Замена
В. Бони
️️️️
Э. Мангала
60'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Коларов
55'
Желтая карточка
А. Ньом
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
20
Кэткарт
3
Бритос
12
Ньом
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
4-2-3-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
14
Хурадо
6
Гедиура
6
Гедиура
14
Хурадо
10
Агуэро
2
Демичелис
2
Демичелис
10
Агуэро
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
5
Мангала
2
Бони
2
Бони
5
Мангала
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Сити
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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