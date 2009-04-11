Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 11 апреля 2009
Дженоа
11.04.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 2
Завершен
Ювентус
29'
Т. Мотта
45+2'
Т. Мотта
89'
Р. Палладино
45'
А. Дель Пьеро (П)
84'
В. Яквинта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
ГОЛ! 3:2!
Р. Палладино
Пас отдал
М. Росси
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 2:2!
В. Яквинта
Пас отдал
П. Недвед
Замена
Р. Оливера
️️️️
Б. Янкович
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
️️️️
Д. Зебина
Красная карточка
М. Каморанези
Желтая карточка
Д. Зебина
Травма
К. Молинаро
ГОЛ! 2:1!
Т. Мотта
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дель Пьеро
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Место
Травма
Д. Место
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
0'
Замена
️️️️
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
(К)
ЦП
10
Джузеппе Скулли
АП
7
Бошко Янкович
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
27
Джандоменико Место
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
4-3-1-2
34
Рубиньо
16
Боккетти
27
Феррари
4
Кришито
20
Бьява
8
Мотта
28
Юрич
7
Янкович
10
Скулли
27
Место
17
Палладино
4-4-2
1
Буффон
11
Зебина
6
Легротталье
14
Кьеллини
3
Молинаро
45
Каморанези
10
Маркизио
29
Поульсен
11
Недвед
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
10
Скулли
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
10
Скулли
7
Янкович
83
Оливера
83
Оливера
7
Янкович
27
Место
7
Росси
7
Росси
27
Место
32
Маркьонни
32
Маркьонни
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Дженоа - Ювентус
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Дженоа
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+