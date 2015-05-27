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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Днепр - Севилья

27.05.2015, Среда, 21:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Трансляция: "НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) Лига Европы, Финал Днепр - Севилья
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 3 3 0 6:2 +4 12
2. Днепр Дп 6 2 1 3 4:5 -1 7
3. Карабах 6 1 3 2 3:5 -2 6
4. Сент-Этьен 6 0 5 1 2:3 -1 5
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    Рейтинг: +10

    Zarate3040 7 июня 2015, 14:29

    Круто! Много голов я Рад!

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    Рейтинг: +11

    SMILE1922 29 мая 2015, 21:08

    Игра была супер)))

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