Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 20 мая 2015
Шахтер
20.05.2015, среда, 19:30
Украина. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Днепр
76'
Л. Адриано (П)
30'
Н. Калинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Днепр
Желтая карточка
А. Пятов
90'
+6
83'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Канкава
Желтая карточка
Д. Срна
79'
78'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Желтая карточка
Фред
78'
78'
Замена
Матеус
️️️️
В. Лучкевич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Адриано
76'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Марлос
72'
59'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Федорчук
Замена
Фред
️️️️
Илсиньо
58'
39'
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
А. Тейшейра
33'
33'
Желтая карточка
Д. Канкава
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
В. Федорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ОП
5
Валерий Федорчук
ОП
29
Руслан Ротань
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
99
Матеус
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
11
Тайсон
11
Тейшейра
77
Илсиньо
10
Марлос
20
Гладкий
4-2-2-1-1
71
Бойко
44
Федецкий
23
Дуглас
14
Чеберячко
3
Лео Матос
23
Канкава
5
Федорчук
7
Лучкевич
29
Ротань
22
Коноплянка
9
Калинич
77
Илсиньо
7
Фред
7
Фред
77
Илсиньо
10
Марлос
4
Адриано
4
Адриано
10
Марлос
23
Канкава
28
Шахов
28
Шахов
23
Канкава
5
Федорчук
90
Безус
90
Безус
5
Федорчук
7
Лучкевич
99
Матеус
99
Матеус
7
Лучкевич
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Днепр
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Днепр
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+