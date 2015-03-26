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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Бразилия
Франция - Бразилия: обзор матча 26 марта 2015
Франция
26.03.2015, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Бразилия
21'
Р. Варан
40'
Оскар
57'
Неймар
69'
Л. Густаво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Бразилия
90'
+1
Замена
Марсело
️️️️
Элиас
90'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Л. Густаво
88'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Р. Фирмино
85'
Замена
Соуза
️️️️
Оскар
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Матюиди
84'
82'
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Вальбуэна
81'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
74'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Сиссоко
74'
69'
ГОЛ! 1:3!
Л. Густаво
Пас отдал
Виллиан
57'
ГОЛ! 1:2!
Неймар
Пас отдал
Виллиан
40'
ГОЛ! 1:1!
Оскар
Пас отдал
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:0!
Р. Варан
Пас отдал
М. Вальбуэна
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
(К)
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
8
Элиас
ОП
11
Оскар
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
0
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Жозуа Гилявоги
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
18
Набиль Фекир
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Бразилия
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Диего Алвес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
0
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Дуглас Коста
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Соуза
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
9
Луис Адриано
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Манданда
3
Эвра
4
Варан
0
Сахо
19
Санья
12
Шнейдерлен
17
Сиссоко
14
Матюиди
8
Вальбуэна
7
Гризманн
19
Бензема
4-2-1-2-1
1
Джефферсон
13
Данило
3
Силва
3
Миранда
6
Луис
17
Густаво
8
Элиас
11
Оскар
10
Виллиан
10
Неймар
20
Фирмино
8
Вальбуэна
8
Пайет
8
Пайет
8
Вальбуэна
17
Сиссоко
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Сиссоко
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
14
Матюиди
9
Жиру
9
Жиру
14
Матюиди
8
Элиас
12
Марсело
12
Марсело
8
Элиас
11
Оскар
8
Соуза
8
Соуза
11
Оскар
17
Густаво
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
17
Густаво
10
Виллиан
7
Коста
7
Коста
10
Виллиан
20
Фирмино
9
Адриано
9
Адриано
20
Фирмино
Остались в запасе
Франция
Бразилия
0
Стефан Руффье
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
0
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Жозуа Гилявоги
ОП
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Диего Алвес
ВР
4
Жил
ЦЗ
0
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
0
Стефан Руффье
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
0
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Жозуа Гилявоги
ОП
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Диего Алвес
ВР
4
Жил
ЦЗ
0
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Франция - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стад де Франс
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