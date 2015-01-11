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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис - Алжир
Тунис - Алжир: обзор матча 11 января 2015
Тунис
11.01.2015, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тунис - Алжир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
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