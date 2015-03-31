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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Казахстан
Россия - Казахстан: обзор матча 31 марта 2015
Россия
31.03.2015, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Казахстан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Казахстан
85'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Г. Жуков
82'
Замена
А. Щеткин
️️️️
Т. Жангылышбай
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Канунников
80'
77'
Замена
Ж. Кожамберды
️️️️
У. Конысбаев
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Г. Щенников
71'
Травма
Г. Щенников
69'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Д. Торбинский
62'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Рязанцев
46'
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Дзюба
46'
42'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
Б. Джолчиев
41'
Травма
Б. Джолчиев
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Березуцкий
21'
16'
Желтая карточка
Б. Джолчиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
20
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
10
Константин Энгель
ПЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Самат Смаков
(К)
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Улан Конысбаев
ПП
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Россия
16
Артем Ребров
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
11
Павел Могилевец
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Ефремов
ПВ
0
Игорь Портнягин
ЦФ
0
Денис Давыдов
ЦФ
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Жакып Кожамберды
ПВ
4
Илья Воротников
ЦФ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Лодыгин
6
Щенников
24
Березуцкий
3
Новосельцев
2
Козлов
10
Камболов
20
Торбинский
8
Рязанцев
19
Самедов
22
Дзюба
20
Канунников
3-2-3-1-1
1
Покатилов
23
Логвиненко
2
Малый
3
Гурман
10
Энгель
18
Шомко
7
Конысбаев
8
Смаков
7
Жуков
9
Исламхан
19
Джолчиев
20
Канунников
0
Ефремов
0
Ефремов
20
Канунников
6
Щенников
21
Набиуллин
21
Набиуллин
6
Щенников
24
Березуцкий
11
Зобнин
11
Зобнин
24
Березуцкий
8
Рязанцев
7
Оздоев
7
Оздоев
8
Рязанцев
22
Дзюба
0
Портнягин
0
Портнягин
22
Дзюба
20
Торбинский
0
Давыдов
0
Давыдов
20
Торбинский
7
Конысбаев
21
Кожамберды
21
Кожамберды
7
Конысбаев
7
Жуков
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
7
Жуков
19
Джолчиев
14
Жангылышбай
14
Жангылышбай
19
Джолчиев
Жангылышбай
23
Щеткин
23
Щеткин
Жангылышбай
Остались в запасе
Россия
Казахстан
16
Артем Ребров
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Фабио Капелло
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
4
Илья Воротников
ЦФ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
4
Илья Воротников
ЦФ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
15
Владимир Плотников
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Россия - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:45 (прямая)
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