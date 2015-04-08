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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 08 апреля 2015
Наполи
08.04.2015, среда, 21:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лацио
78'
С. Лулич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Лацио
90'
+1
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Л. Инсинье
️️️️
В. Гаргано
85'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
84'
81'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Э. Брафхайд
78'
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
Пас отдал
Ф. Андерсон
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Габбиадини
71'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Мертенс
67'
66'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Кандрева
53'
Замена
С. Маури
️️️️
Д. Катальди
48'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
М. Андухар
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
32
Данило Катальди
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
4-2-2-2
21
Андухар
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Бритос
11
Маджо
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
11
Габбиадини
9
Игуаин
10
Мертенс
4-2-2-1-1
1
Бериша
8
Баста
6
де Врей
33
Маурисио
28
Брафхайд
6
Билья
32
Катальди
87
Кандрева
16
Пароло
7
Андерсон
11
Клозе
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
10
Мертенс
5
Гаргано
10
Инсинье
10
Инсинье
5
Гаргано
11
Габбиадини
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Габбиадини
28
Брафхайд
39
Каванда
39
Каванда
28
Брафхайд
32
Катальди
6
Маури
6
Маури
32
Катальди
87
Кандрева
19
Лулич
19
Лулич
87
Кандрева
Остались в запасе
Наполи
Лацио
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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