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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Сенегал
Гана - Сенегал: обзор матча 19 января 2015
Гана
19.01.2015, понедельник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сенегал
14'
А. Айю (П)
58'
М. Диуф
90+4'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Сенегал
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Сов
Замена
Д. Аккам
️️️️
А. Айю
88'
85'
Замена
А. Савье
️️️️
П. Диоп
Замена
А. Аква
️️️️
М. Рабиу
83'
Желтая карточка
М. Рабиу
79'
79'
Замена
М. Сов
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
М. Вакасо
️️️️
К. Атсу
68'
Желтая карточка
А. Айю
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Н'Дойе
46'
Замена
Л. Гассама
️️️️
П. Джилободжи
25'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Айю
14'
13'
Желтая карточка
Б. Кундул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
Сенегал
1
Буна Кундул
ВР
6
Людовик Сане
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
18
Папе Суаре
ЦЗ
15
Папакоули Диоп
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
12
Стефан Баджи
ЦП
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
22
Франк Ашампонг
ЛВ
14
Соломон Асанте
ЦП
19
Эдвин Гийма
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
2
Квеси Аппиа
ЦФ
15
Махатма Оту
ЦФ
Сенегал
16
Лис Гомис
ВР
23
Папа-Демба Камара
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
22
Анри Савье
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Разак
5
Авал
18
Амарти
4
Менса
17
Баба
13
Рабиу
23
Аффул
8
Агьеманг-Баду
7
Атсу
10
Айю
9
Айю
4-3-1-2
1
Кундул
3
Джилободжи
2
Кара
18
Суаре
6
Сане
15
Диоп
5
Гуйе
8
Куяте
12
Баджи
11
Н'Дойе
9
Диуф
7
Атсу
11
Вакасо
11
Вакасо
7
Атсу
13
Рабиу
6
Аква
6
Аква
13
Рабиу
10
Айю
20
Аккам
20
Аккам
10
Айю
3
Джилободжи
21
Гассама
21
Гассама
3
Джилободжи
15
Диоп
22
Савье
22
Савье
15
Диоп
11
Н'Дойе
7
Сов
7
Сов
11
Н'Дойе
Остались в запасе
Гана
Сенегал
2
Квеси Аппиа
ЦФ
15
Махатма Оту
ЦФ
14
Соломон Асанте
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
22
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Лис Гомис
ВР
23
Папа-Демба Камара
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
2
Квеси Аппиа
ЦФ
15
Махатма Оту
ЦФ
14
Соломон Асанте
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
22
Франк Ашампонг
ЛВ
Остались в запасе
16
Лис Гомис
ВР
23
Папа-Демба Камара
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
6
Салиф Сане
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Гана - Сенегал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Бернар Камиль
Стадион:
Эстадио де Монгомо
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