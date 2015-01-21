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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо: обзор матча 21 января 2015
Экваториальная Гвинея
21.01.2015, среда, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо
Замена
Р. Фабиани
️️️️
Х. Бальбоа
84'
82'
Замена
П. Накулма
️️️️
Д. Питройпа
Замена
И. Боладо
️️️️
Кике
82'
Замена
Ж. Эджого
️️️️
И. Сальвадор
71'
Желтая карточка
Д. Мбеле
28'
23'
Желтая карточка
И. Гуо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
22
Фелипе Овоно
ВР
16
Армандо Сипо
ЦЗ
4
Руи
ЦЗ
14
Иван Сарандона
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
12
Кике
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
8
Рэнди
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
9
Исса Гуо
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Экваториальная Гвинея
21
Карлос Мосибе
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
22
Пабло Ганет
ЦП
15
Чарли
ЦП
6
Жувенал Эджого
ЦП
9
Рауль Фабиани
ЦФ
23
Рубен Дарио
ЦФ
2
Рубен Белима
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
3
Мусса Йедан
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
20
Иссиака Удраого
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
2-3-5
22
Овоно
16
Армандо Сипо
4
Руи
14
Сарандона
18
Эллонг
5
Мбеле
6
Сальвадор
10
Нсуе
11
Бальбоа
8
Рэнди
12
Кике
4-1-3-1-1
23
Саноу
5
Коффи
4
Коне
25
Яго
9
Гуо
18
Каборе
11
Питройпа
10
Траоре
6
Коне
10
Траоре
15
Бансе
11
Бальбоа
9
Фабиани
9
Фабиани
11
Бальбоа
6
Сальвадор
6
Эджого
6
Эджого
6
Сальвадор
12
Кике
7
Боладо
7
Боладо
12
Кике
11
Питройпа
7
Накулма
7
Накулма
11
Питройпа
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Буркина-Фасо
23
Рубен Дарио
ЦФ
22
Пабло Ганет
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
2
Рубен Белима
ЦФ
15
Чарли
ЦП
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
Главный тренер
Эстебан Беккер
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
3
Мусса Йедан
ЦП
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Абду Траоре
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Пол Пут
Остались в запасе
23
Рубен Дарио
ЦФ
22
Пабло Ганет
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
2
Рубен Белима
ЦФ
15
Чарли
ЦП
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
Остались в запасе
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
3
Мусса Йедан
ЦП
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Абду Траоре
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Эстебан Беккер
Главный тренер
Пол Пут
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Буркина-Фасо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Эстадио де Бата
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