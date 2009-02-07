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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Ливерпуль
Портсмут - Ливерпуль: обзор матча 07 февраля 2009
Портсмут
07.02.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
62'
Д. Наджент
79'
Х. Хрейдарссон
70'
Ф. Аурелио
85'
Д. Кейт
90+2'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Ливерпуль
+2
ГОЛ! 2:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Х. Хрейдарссон
ГОЛ! 2:2!
Д. Кейт
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 2:1!
Х. Хрейдарссон
Пас отдал
Н. Бельхадж
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Бабел
ГОЛ! 1:1!
Ф. Аурелио
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Доссена
ГОЛ! 1:0!
Д. Наджент
Пас отдал
П. Крауч
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Х. Маллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛП
26
Ангелос Басинас
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Шон Дэйвис
АП
35
Дэвид Наджент
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
3
Андреа Доссена
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛП
23
Джейми Каррагер
(К)
ОП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Фабио Аурелио
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
4
Бисан Лаурен
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
1
Джеймс
6
Хрейдарссон
5
Кэмпбелл
25
Дистен
8
Джонсон
39
Бельхадж
26
Басинас
8
Маллинс
35
Наджент
27
Дэйвис
15
Крауч
4-1-4-1
25
Рейна
5
Арбелоа
37
Шкртел
22
Аггер
3
Доссена
23
Каррагер
51
Бенаюн
14
Маскерано
6
Аурелио
8
Бабел
89
Н'Гог
8
Маллинс
19
Кранчар
19
Кранчар
8
Маллинс
3
Доссена
3
Алонсо
3
Алонсо
3
Доссена
89
Н'Гог
7
Кейт
7
Кейт
89
Н'Гог
8
Бабел
9
Торрес
9
Торрес
8
Бабел
Остались в запасе
Портсмут
Ливерпуль
4
Бисан Лаурен
ЦЗ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
4
Бисан Лаурен
ЦЗ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Портсмут - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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