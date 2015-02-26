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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Севилья
Боруссия М - Севилья: обзор матча 26 февраля 2015
Боруссия М
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Севилья
19'
Г. Джака
29'
Т. Азар
8'
М. Штранцль (АГ)
26'
Витоло
79'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Севилья
90'
+2
Желтая карточка
К. Гамейро
81'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Б. Тремулинас
79'
ГОЛ! 2:3!
Витоло
Пас отдал
К. Гамейро
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Янчке
78'
77'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
Б. Хргота
️️️️
А. Домингес
77'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
72'
Желтая карточка
К. Крамер
69'
Вторая желтая
Г. Джака
69'
66'
Желтая карточка
А. Видаль
65'
Замена
С. Мбиа
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Т. Азар
55'
45'
+2
Желтая карточка
К. Бакка
45'
Желтая карточка
С. Рико
Желтая карточка
Г. Джака
32'
30'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 2:2!
Т. Азар
Пас отдал
Раффаэл
29'
26'
ГОЛ! 1:2!
Витоло
Пас отдал
А. Видаль
ГОЛ! 1:1!
Г. Джака
Пас отдал
П. Херрманн
19'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Штранцль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
18
Домингес
39
Штранцль
24
Янчке
23
Крамер
34
Джака
9
Азар
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
14
Тремулинас
20
Крыховяк
10
Иборра
11
Банега
23
Карришу
7
Витоло
70
Бакка
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
24
Янчке
19
Джонсон
19
Джонсон
24
Янчке
18
Домингес
10
Хргота
10
Хргота
18
Домингес
14
Тремулинас
3
Наварро
3
Наварро
14
Тремулинас
11
Банега
25
Мбиа
25
Мбиа
11
Банега
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Боруссия М
Севилья
28
Андре Хан
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Боруссия М - Севилья
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Боруссия-Парк
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