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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Боруссия М
Севилья - Боруссия М: обзор матча 19 февраля 2015
Севилья
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Боруссия М
70'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Боруссия М
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Видаль
90'
+3
Замена
Д. Суарес
️️️️
Э. Банега
88'
79'
Замена
М. Крузе
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
Д. Карришу
75'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Д. Фигейраш
70'
69'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Хргота
65'
Желтая карточка
К. Крамер
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Х. Антонио Рейес
55'
43'
Желтая карточка
М. Штранцль
Желтая карточка
Витоло
30'
14'
Желтая карточка
Г. Джака
8'
Желтая карточка
Т. Янчке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
3
Наварро
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
19
Рейес
23
Карришу
10
Иборра
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
4-2-1-1-2
1
Зоммер
24
Янчке
39
Штранцль
18
Домингес
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
9
Азар
11
Раффаэл
10
Хргота
19
Рейес
90
Фигейраш
90
Фигейраш
19
Рейес
11
Банега
4
Суарес
4
Суарес
11
Банега
22
Видаль
10
Деулофеу
10
Деулофеу
22
Видаль
10
Хргота
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Хргота
11
Раффаэл
10
Крузе
10
Крузе
11
Раффаэл
Остались в запасе
Севилья
Боруссия М
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Севилья - Боруссия М
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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