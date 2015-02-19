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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Эвертон
Янг Бойз - Эвертон: обзор матча 19 февраля 2015
Янг Бойз
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Эвертон
10'
Г. Оаро
24'
Р. Лукаку
28'
Ш. Коулмен
39'
Р. Лукаку
58'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Эвертон
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
90'
Замена
Л. Бертоне
️️️️
С. Саного Жуниор
90'
85'
Замена
К. Атсу
️️️️
Р. Лукаку
79'
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
Т. Сефери
️️️️
Р. Штеффен
79'
Замена
А. Герндт
️️️️
М. Гаич
70'
69'
Замена
А. Алькарас
️️️️
Д. МакКарти
Пенальти не реализован!
Г. Оаро
64'
63'
Красная карточка
Д. Стоунз
58'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Б. Овьедо
58'
ГОЛ! 1:4!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Баркли
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
50'
50'
Желтая карточка
Р. Баркли
39'
ГОЛ! 1:3!
Р. Лукаку
36'
Желтая карточка
С. Нейсмит
28'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Коулмен
Пас отдал
С. Нейсмит
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Бэрри
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Р. Нуццоло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
4-2-1-3
12
Мвого
26
Лецяск
5
фон Берген
4
Вилотич
94
Хадергьонай
14
Гаич
35
Жуниор
11
Штеффен
14
Кубо
99
Оаро
14
Нуццоло
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
16
Овьедо
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
14
Нейсмит
9
Лукаку
87
Миральяс
35
Жуниор
6
Бертоне
6
Бертоне
35
Жуниор
14
Гаич
19
Герндт
19
Герндт
14
Гаич
11
Штеффен
17
Сефери
17
Сефери
11
Штеффен
16
МакКарти
21
Алькарас
21
Алькарас
16
МакКарти
16
Овьедо
29
Гарбатт
29
Гарбатт
16
Овьедо
9
Лукаку
30
Атсу
30
Атсу
9
Лукаку
Остались в запасе
Янг Бойз
Эвертон
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Янг Бойз - Эвертон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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