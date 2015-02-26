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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Янг Бойз
Эвертон - Янг Бойз: обзор матча 26 февраля 2015
Эвертон
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Янг Бойз
25'
Р. Лукаку (П)
30'
Р. Лукаку
42'
К. Миральяс
14'
С. Саного Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Янг Бойз
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Нейсмит
80'
77'
Замена
С. Афум
️️️️
Ю. Кубо
68'
Замена
А. Герндт
️️️️
Р. Нуццоло
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. МакКарти
61'
57'
Замена
М. Бюрки
️️️️
Я. Лецяск
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
49'
ГОЛ! 3:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Д. Гибсон
42'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Гарбатт
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Саного Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Самуэль Афум
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
19
Александер Герндт
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
19
Ягиелка
21
Алькарас
29
Гарбатт
23
Коулмен
16
МакКарти
24
Гибсон
18
Бэрри
87
Миральяс
9
Лукаку
14
Нейсмит
3-4-3
1
Вельфли
21
Роша
4
Вилотич
26
Лецяск
33
Сарате
35
Жуниор
23
Суттер
6
Бертоне
14
Нуццоло
99
Оаро
14
Кубо
16
МакКарти
17
Бешич
17
Бешич
16
МакКарти
14
Нейсмит
21
Осман
21
Осман
14
Нейсмит
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
14
Кубо
7
Афум
7
Афум
14
Кубо
26
Лецяск
23
Бюрки
23
Бюрки
26
Лецяск
14
Нуццоло
19
Герндт
19
Герндт
14
Нуццоло
Остались в запасе
Эвертон
Янг Бойз
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Ивон Мвого
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Ивон Мвого
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Эвертон - Янг Бойз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Гудисон Парк
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