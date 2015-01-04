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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Манчестер Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 04 января 2015
Манчестер Сити
04.01.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
64'
Д. Милнер
90+1'
Д. Милнер
13'
А. Нухиу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:1!
Д. Милнер
90'
+1
85'
Замена
Р. МакКейб
️️️️
К. Дьельна
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Коларов
74'
65'
Замена
К. Лэвери
️️️️
С. Мэй
ГОЛ! 1:1!
Д. Милнер
Пас отдал
Д. Сильва
64'
Замена
С. Насри
️️️️
С. Йоветич
61'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Ф. Лэмпард
61'
44'
Желтая карточка
Л. Палмер
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
Пас отдал
С. Мэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
(К)
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Шеффилд Уэнсдэй
43
Крис Киркленд
ВР
12
Том Лис
ЛЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
(К)
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ПЗ
26
Клод Дьельна
ЛП
20
Киран Ли
ОП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Грей
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
43
Берсант Целина
АП
21
Давид Сильва
АП
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
26
Уилл де Хевилленд
ЦЗ
25
Мэтт Янг
ЦЗ
16
Рис МакКейб
ЦП
17
Пол Корри
ЦП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
3-4-2-1
13
Кабальеро
16
Навас
28
Боята
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандо
42
Туре
3
Санья
20
Милнер
8
Лэмпард
9
Йоветич
4-1-3-2
43
Киркленд
2
Палмер
29
Семеду
4
Ловенс
12
Лис
20
Ли
3
Элан
19
Магома
26
Дьельна
24
Мэй
9
Нухиу
11
Коларов
3
Клиши
3
Клиши
11
Коларов
9
Йоветич
14
Насри
14
Насри
9
Йоветич
8
Лэмпард
21
Сильва
21
Сильва
8
Лэмпард
26
Дьельна
16
МакКейб
16
МакКейб
26
Дьельна
17
Магуайр
17
Магуайр
24
Мэй
32
Лэвери
32
Лэвери
24
Мэй
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шеффилд Уэнсдэй
43
Берсант Целина
АП
1
Джо Харт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
26
Уилл де Хевилленд
ЦЗ
25
Мэтт Янг
ЦЗ
17
Пол Корри
ЦП
25
Кэмерон Доусон
ВР
Главный тренер
Стюарт Грей
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Джо Харт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
26
Уилл де Хевилленд
ЦЗ
25
Мэтт Янг
ЦЗ
17
Пол Корри
ЦП
25
Кэмерон Доусон
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Стюарт Грей
Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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