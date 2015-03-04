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Расписание матчей
Украина. Кубок
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 04 марта 2015
Металлист
04.03.2015, среда, 20:00
Украина. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шахтер
5'
А. Кучер
54'
А. Гладкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлист - Шахтер
Желтая карточка
И. Бобко
90'
+2
88'
Желтая карточка
В. Коваленко
Замена
А. Осман
️️️️
Е. Селин
72'
71'
Замена
Д. Коста
️️️️
Исмаили
71'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Я. Ракицкий
57'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Гладкий
Пас отдал
В. Нем
Замена
А. Беседин
️️️️
Е. Чегурко
46'
Замена
Д. Рыжук
️️️️
Б. Бойчук
39'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Кучер
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Алексей Довгий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
42
Егор Чегурко
ЛП
21
Иван Бобко
ЛВ
30
Юрица Булят
ОП
43
Юрий Ткачук
ОП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
88
Каядо
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
21
Виктор Коваленко
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
53
Сергей Сизый
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Погорелый
33
Селин
32
Ищенко
6
Довгий
30
Булят
43
Ткачук
42
Чегурко
8
Ковальчук
21
Бобко
10
Бойчук
88
Каядо
4-2-1-2-1
29
Сарнавский
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
31
Исмаили
21
Коваленко
27
Степаненко
18
Нем
10
Марлос
11
Тайсон
20
Гладкий
33
Селин
5
Осман
5
Осман
33
Селин
10
Бойчук
2
Рыжук
2
Рыжук
10
Бойчук
42
Чегурко
41
Беседин
41
Беседин
42
Чегурко
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
44
Ракицкий
27
Кривцов
27
Кривцов
44
Ракицкий
31
Исмаили
11
Коста
11
Коста
31
Исмаили
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
86
Владимир Барилко
ЦФ
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
53
Сергей Сизый
ЦП
1
Денис Сидоренко
ВР
1
Антон Каниболоцкий
ВР
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
54
Алексей Ковтун
ЦЗ
53
Сергей Сизый
ЦП
1
Денис Сидоренко
ВР
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
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