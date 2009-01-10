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Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 10 января 2009
Сток Сити
10.01.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Китсон
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Р. Бабел
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
М. Этерингтон
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Риера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
(К)
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
5
Рори Делап
ПП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
0
Ричард Крессуэлл
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
77
Альберт Риера
АП
51
Йосси Бенаюн
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
23
Дамьен Плесси
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
12
Уилэн
17
Файе
5
Делап
0
Крессуэлл
18
Китсон
4-4-1-1
25
Рейна
23
Каррагер
4
Хююпя
37
Шкртел
6
Аурелио
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
14
Маскерано
77
Риера
7
Кейт
18
Китсон
3
Пью
3
Пью
18
Китсон
26
Этерингтон
11
Лоуренс
11
Лоуренс
26
Этерингтон
51
Бенаюн
8
Бабел
8
Бабел
51
Бенаюн
77
Риера
9
Торрес
9
Торрес
77
Риера
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
23
Дамьен Плесси
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Остались в запасе
23
Дамьен Плесси
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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